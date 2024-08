Warum sich in Behältern in der Kleinen Wallstraße in Köthen mehr Müll ansammelt

Bierflaschen liegen in einem Abfallbehälter in der Halleschen Straße in Köthen.

Köthen/MZ. - Wenn werktags die Läden geschlossen haben in Köthens Innenstadt, dann herrscht nur an wenigen Punkten stärkerer Publikumsverkehr. Zu den Anziehungspunkten zählen neben dem Eisladen und dem Bistro Arabiske nahe dem Kugelbrunnen in der Schalaunischen Straße der Döner-Imbiss in der Halleschen Straße, die Pizzeria Roma nebst Eiscafé und der 2023 modernisierte „nah & gut“-Supermarkt in der Kleinen Wallstraße.