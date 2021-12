Warum Ronja Twieg aus Köthen Weihnachten in Norwegen verbringt

Köthen/Drammen/MZ - Schnee. So weit das Auge reicht. Die Häuser mit Lichterketten beleuchtet. In Wohnzimmern liebevoll dekorierte Bäume. Ronja Twieg genießt die Weihnachtszeit in Norwegen. „Hier ist alles so schön geschmückt“, schwärmt die 17-Jährige. „Die Norweger lieben Weihnachten.“

Die Schülerin der Freien Schule Anhalt verbringt ein Auslandsjahr in Drammen südwestlich von Oslo. Mit ihrer Familie war Ronja Twieg schon mehrfach in Skandinavien im Urlaub. Vor allem zum Skifahren. Sie liebt die Natur. Die Menschen, die zunächst verschlossen wirken, aber sehr herzlich sind.

Am Ende der Sommerferien ist die Schülerin nach Norwegen gereist. Sie hatte ursprünglich vor, ein Auslandsjahr in Kanada zu verbringen. Dass Norwegen auch möglich ist, freute Ronja Twieg. Sie verbrachte die letzten Ferientage mit ihrer Gastfamilie, lernte Drammen kennen.

„Ich wurde von Anfang an super integriert“

Den Schulstart haben ihre Mitschüler ihr nicht schwer gemacht. „Ich wurde von Anfang an super integriert“, freut sich die Köthenerin. Die Schule sei vergleichbar mit ihrer in Deutschland. Größtenteils die gleichen Fächer, ähnliche Unterrichtszeiten. „Der größte Unterschied ist, dass die Schüler ihre Lehrer duzen“, sagt Ronja Twieg. Die Lehrer würden hier vielmehr als Freunde gesehen werden. Trotzdem werde ihnen mehr Respekt entgegengebracht als es hierzulande häufig der Fall sei. Das Lernen sei wirklich angenehm.

Auch sonst hat die junge Frau schnell Anschluss gefunden. Sie unterhielt sich anfangs auf Englisch mit ihren neuen Freunden. „Mittlerweile reden wir fast nur Norwegisch.“ Unvorbereitet ist Ronja Twieg nicht in ihr Auslandsjahr gestartet. Im September vergangenen Jahres hat die Schülerin angefangen, die Sprache zu lernen – mit einem Internetkurs sowie einem Lehrbuch.

Drammen bei Nacht (Foto: Twieg)

Ihrem Hobby geht die erfolgreiche Biathletin des Skiclubs 1927 Köthen natürlich auch in Norwegen nach. Sie trainiert hier ebenfalls in einem Verein und ist sogar schon bei einem Wettkampf gestartet. Während der Schnee in ihrer Heimat noch auf sich warten lässt, hat die junge Sportlerin in Norwegen in diesen Tagen ideale Bedingungen zum Skifahren. Ende vergangener Woche lagen 15 Zentimeter, in der Vorwoche waren es 30.

Über ihren kleinen Bruder ist Ronja Twieg vor sieben Jahren zum Biathlon gekommen. Sie hatte ihn zu einem Training begleitet. Die Kombinationssportart aus Skilanglauf und Schießen gefiel ihr. Für ihr neues Hobby gab sie das Tanzen auf.