Warum Ikone Mario Basler in Edderitz als Spieler aufgelaufen ist

Mario Basler (in rot) hat in Edderitz sein Können gezeigt.

Edderitz/MZ - Mario Basler war zu seiner besten Zeit das, was viele Menschen im modernen Fußball vermissen: ein Typ. Ob markige Sprüche oder Skandale, der heute 52-Jährige war in den 1990er Jahren für alles zu haben. Das brachte ihm einen Kultstatus ein.

Das war Samstag auch in Edderitz zu beobachten, als Basler zum 100-jährigen Geburtstag des Vereins zu Gast war. Zunächst stellte der ehemalige Bundesligaspieler aus Bremen, München und Kaiserslautern im „Kulturhaus“ vor über 100 Besucherinnen und Besuchern in Fußballspiel-Länge sein Buch „Eigentlich bin ich ein super Typ“ vor. „Die zweimal 45 Minuten waren gigantisch und vergingen leider wie im Fluge“, erzählte Edderitz’ Vereinsvorsitzender, Jens Michaelis, danach.

Legendenteam mit den ehemaligen Erstliga-Profis wie Darius Wosz, Ingo Hertzsch oder Tomislav Piplica

Er war es auch, der über ein, zwei Umwege den Kontakt zum Management der Fußballikone herstellte. „Wir wollten mal etwas anderes auf die Beine stellen“, so Michaelis. Und das war dem Verein gelungen. Das Feedback der Zuhörerinnen und Zuhörer war positiv, Mario Basler war die Attraktion zum Edderitzer Jubiläum.

Aber er war am Samstag nicht nur ein lockerer Gesprächsgast, er zeigte auch auf dem Rasen noch einmal sein Können. In einem Legendenteam mit ehemaligen Erstliga-Profis wie Darius Wosz, Ingo Hertzsch oder Tomislav Piplica, um nur einige zu nennen, kickte er am Nachmittag noch gegen eine Edderitzer Traditionself. Und beim 7:2-Erfolg der Bundesliga-Allstars traf der 52-Jährige auch zum 2:0 - und zeigte prompt in Richtung Bank an, dass die Zeit für eine Auswechslung gekommen sei.

Rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Legenden-Spiel in Edderitz

„Mario gab sich so, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Locker und immer mit einem Spruch auf Lager“, sagte Jens Michaelis, „er nahm sich auch viel Zeit für die Autogrammwünsche oder für einen kurzen Plausch.“ Den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, die unter anderem auch aus Halle, Magdeburg oder Querfurt nach Edderitz gereist waren, wurde allerhand geboten.

Und auch der Wettergott spielte letztlich mit: Am Freitag und Sonntag regnete es jeweils, der Samstag jedoch präsentierte sich sonnig und trocken. Das führte dazu, dass letztlich trotz der zahlreichen Punktspiele in der Umgebung um die 300 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Edderitzer Sportforum pilgerten. „Wir sind mit allem mehr als zufrieden“, zog Michaelis ein erfreuliches Fazit.