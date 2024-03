Christian Hennicke (SPD-Grüne) beschwerte sich im Kreis- und Finanzausschuss. Was der Busbetrieb erklärt und was der Kreis plant.

Warum Haltegurte für Fahrräder in den Bussen von Vetter entfernt wurden

Verkehrsbetrieb in Anhalt-Bitterfeld

Hier gibt es in einem Bus Platz für Fahrrad, Kinderwagen, Rollator oder einen Rollstuhl

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Wer im ländlichen Raum längere Strecken pendeln muss und nicht mit dem eigenen Auto fahren will oder kann, dem stehen Regionalbahnen und Busse zur Verfügung, in denen auch Fahrräder mitgenommen werden können. Es gibt aber offenbar immer wieder Probleme, das Fahrrad in Bahnen und Bussen mitzunehmen.