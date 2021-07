Warum die Köthenerin Sabrina Liedke und ihr Sohn bald „In aller Freundschaft“ zu sehen sind

Köthen/MZ - Tom ist noch keine drei Monate alt, hat aber schon erste Schauspielerfahrung. Der kleine Köthener wird bald in der Arztserie „In aller Freundschaft“ zu sehen sein. Dabei spielt er - was sonst - ein neugeborenes Baby, das nach einer schwierigen Entbindung seiner Mutter in den Arm gelegt wird.

Diese Fernsehmutter in der Szene ist Toms echte Mama - die 32-jährige Sabrina Liedke. Sie hat in den vergangenen Jahren schon öfter Komparsenrollen übernommen, auch bei „In aller Freundschaft“. Nun war sie vor etwa drei Wochen zusammen mit ihrem kleinen Sohn am Set in Leipzig.

Bei den Dreharbeiten hat Tom ein bisschen Quark auf den Kopf geschmiert bekommen

Tom habe die meiste Zeit geschlafen und sei recht entspannt gewesen, erinnert sich Sabrina Liedke. Für die Wartezeit bis zum Drehen habe sie sich auch zum Ausruhen und Stillen in eine Umkleidekabine zurückziehen können. Als dann der Zeitpunkt für den großen Auftritt gekommen war, bekam der kleine Mann ein bisschen Quark auf den Kopf geschmiert - das sollte aussehen wie Käseschmiere, die weiße Substanz, die Neugeborene auf der Haut haben, wenn sie aus Mamas Bauch kommen.

Sabrina Liedke war dabei das Double für die Schauspielerin, die in der Folge die werdende Mutter darstellt. Für die Szene lag sie in einem Krankenbett und bekam von einer Hebamme das Baby - ihren Tom - gereicht.

In einer zweiten Szene steckt Toms Filmvater seine Hand in die Wiege und Tom greift danach. Das Papa-Double in dieser Szene, erzählt Sabrina Liedke, habe eigentlich ihr Mann spielen sollen, aber der hatte am fraglichen Tag leider keine Zeit. Also sprang ein Bekannter des Paares ein. Wann die Folge mit den beiden Köthenern laufen wird, war zunächst unklar. „Normalerweise dauert es etwa drei Monate bis zur Ausstrahlung“, weiß Sabrina Liedke. Die Episode habe die Nummer 956.

Für die 32-Jährige, die an der Hochschule Anhalt als Mitarbeiterin im Fachbereich Wirtschaft beschäftigt ist, sind die Komparsenrollen Nebenjob und Hobby zugleich. Angefangen hat alles mit einer Show im MDR vor etwa zehn Jahren. Später war sie zum Beispiel in „Heiter bis tödlich“ mit Wolke Hegenbarth dabei und auch bei „You are wanted“, einer Amazon-Prime-Produktion mit Matthias Schweighöfer. Bei „in aller Freundschaft“ und dem Serien-Ableger „Die Krankenschwestern“ ist sie seit 2017 immer mal wieder dabei.

Auch Toms Bruder Toni hat schon Kameraerfahrung gesammelt

Und: Auch Toms großer Bruder Toni hat schon Kameraerfahrung. Im zarten Alter von vier Monaten war er bei „Aktenzeichen XY ungelöst“ dabei. Das war 2019. Der Kleine spielte das Baby einer vermissten Frau aus Halle. Erinnerungen an die Dreharbeiten habe Toni natürlich nicht, erzählt seine Mama heute. Aber vielleicht werde sie ihm bald mal „seine“ Szenen zeigen und erklären, was es damit auf sich hat. Wenn ihre Jungs später mal beruflich diese Richtung einschlagen würden, „würde mich das freuen. Aber es muss nicht unbedingt sein“, sagt Sabrina Liedke.

Sie selbst hat keine schauspielerische Ausbildung, hat aber Freude daran und ist bei verschiedenen Castingagenturen gemeldet. Etwa drei Mal im Jahr, erzählt sie, stehe sie vor der Kamera. In normalen Zeiten jedenfalls, im Coronajahr 2020 wurde daraus nichts. Und da die Pandemie noch immer nicht vorbei ist, habe das Team auch bei „In aller Freundschaft“ genau darauf geachtet, Kontakte möglichst zu reduzieren. „Es macht großen Spaß, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Man sieht die Filme dann mit anderen Augen“, sagt die Köthenerin. Dann werde einem bewusst, wie viel Aufwand und Arbeit in ein paar Minuten fertigem Material stecken.