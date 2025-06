Am Mittwoch testet der 1. FC Magdeburg den Burger BC. Die Volksstimme überträgt das Event in voller Länge kostenfrei im Livestream.

Magdeburg – Der 1. FC Magdeburg absolvierte am Montag sein erstes Training unter dem neuen Trainer Markus Fiedler. Am Mittwoch steht bereits ein Testspiel an. Die erste Gelegenheit für Fiedler sein Team im Einsatz zu sehen.

Am 25. Juni testet der FCM den Burger BC, die in der Landesklasse in der vergangenen Saison den 2. Platz erreichten. Anstoß ist um 18 Uhr im Burger Stadion am Flickschupark.

Livestream: FCM-Testspiel am 25.06.25: Burger BC - 1. FC Magdeburg

Livestream von Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung

Für alle Interessierten, die nicht mit dabei sein können, bietet die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung einen komplett kommentierten und kostenfreien Livestream an.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC bis hin zu Oberliga- und Verbandsligaspielen.