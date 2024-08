Geschäftsführer Elze schrieb an Oberbürgermeisterin. Warum im Hauptausschuss über Löhne, Zinsen und Wirtschaftsplan geredet wurde.

Warum der Tierpark in Köthen mehr Geld von der Stadt braucht

Polarwölfe im Tierpark in Köthen, die Raubtiere gehören zur größten und schwersten Wolfsunterart. Sie können bis zu 80 Kilogramm schwer werden.

Köthen/MZ. - Der Tierpark in Köthen braucht dringend einen außerplanmäßigen Zuschuss der Stadt in Höhe von 30.000 Euro, sonst droht die Insolvenz. Dieser Eindruck ergibt sich nach einer Debatte am Dienstag im Hauptausschuss des Stadtrates.