Warum Anhalt-Bitterfeld auch in den kommenden Monaten nicht zur Normalität zurückkehren wird

Köthen/MZ - Das Epizentrum im Kampf gegen die Internet-Terroristen wirkt wie ein normales Großraumbüro. Die Tür steht einen Augenblick offen. Der Raum ist hell beleuchtet, an einer Wand stehen etliche Kisten mit Wasser und Apfelschorle. Ein Mann mit kariertem Hemd ist aufgestanden und spricht. An einem langen Tisch sitzen junge Menschen mit aufgeklappten Laptops und diskutieren. Es herrscht eine ernste Geschäftigkeit in diesem kleinen Zimmer, in dem seit Tagen IT-Experten nach dem Weg aus der Katastrophe suchen.