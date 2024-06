Experten messen den höchsten Wert im Altkreis Köthen in Wülknitz. Gesetz lässt nur 50 Milligramm pro Liter zu. Hohe Strafzahlungen drohen.

Die ersten Proben hat Harald Gülzow bereits in Köthen untersucht.

Köthen/MZ. - Die Nitratbelastung im Brunnenwasser sinkt trotz vieler Auflagen zur Düngemenge und Düngezeitpunkt nicht so wie gehofft. Das stellte der VSR-Gewässerschutz bei der Auswertung der am 23. April in Köthen abgegebenen 60 Brunnenwasserproben fest. Die gemeinnützige Organisation fordert noch mehr Unterstützung für das Anlegen von Baumstreifen auf den Feldern. Diese Agroforstsysteme führen nachweislich zu einer erheblichen Senkung der Nitratbelastung ohne den Ertrag auf dem Acker zu verringern.