„Wahnsinn, unbegreiflich“: Diebziger übergeben über 2.000 Euro an Flutopfern in Beyenburg

Diebzig/Beyenburg/MZ - Christiane Schneider ist nach eigenem Bekunden schlicht fassungslos. „Wahnsinn, das ist unbegreiflich“, sagt die Wirtin der Gaststätte „Landhaus Bilstein“ in Beyenburg.

Der Ort gehört zu Wuppertal und wurde im vergangenen Monat nach starken Regenfällen überschwemmt - auch Christiane Schneiders Wirtshaus fiel dem Wasser zum Opfer. Diebziger Bürger, Friedensreiter und Teilnehmer des Elbe-Saale-Camps haben nun 2.061 Euro gesammelt, die Schneider, ihrer Familie und dem Gasthof zugute kommen sollen.

Sie freue sich natürlich sehr über die Hilfe, sagt Christiane Schneider. „Aber ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass Hilfe von so weit weg kommt.“ Am vergangenen Wochenende waren die Spenden in Diebzig übergeben worden - und zwar an Verwandte der Diebzigerin Steffi Caspers, die aus Wuppertal stammt und früher oft mit ihrer Oma im „Landhaus Bilstein“ essen war. Diese Verwandten nun waren zu Besuch in Sachsen-Anhalt und nehmen das Geld mit nach Nordrhein-Westfalen zu Christiane Schneider.

Nicht nur die Gaststätte, sondern auch ihre Wohnung und die ihrer Eltern sei in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtet Christiane Schneider. Zunächst habe sie in einem Wohnwagen gelebt. Jetzt sei sie dabei, eine andere Wohnung herzurichten, um wieder ein Zuhause zu haben. Sie danke allen Spenderinnen und Spendern herzlich. „Alle sollen sich von mir gedrückt fühlen!“