Angst um Schloss Köthen Vorwurf von Untätigkeit und Desinteresse: Drohen 30 Millionen Euro Fördergeld für das Schloss zu versanden?

Die Anhalt-Bitterfelder SPD-Kreistagsfraktion übt heftige Kritik am Landkreis und der Stadt Köthen in Sachen Schloss-Sanierung. Was die Hintergründe sind.