Vorfall in Jakobstraße: Hunde attackieren in Köthen zwei andere Hunde und verletzen der Begleiter

Einer der Hunde biss einem Mann in den Unterarm.

Köthen/MZ. - Zum wiederholten Mal mussten Beamte des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld eine fahrlässige Körperverletzung durch frei laufende Hunde aufnehmen. Dieses Mal passierte es in der Kreisstadt Köthen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, entliefen am Sonntag gegen 18.30 Uhr von einem Wohngrundstück in der Köthener Jakobstraße mehrere große Hunde und gingen wenig später auf zwei Artgenossen los.

Deren Besitzer versuchten den Angriff abzuwehren. Dabei wurde ein 45-Jähriger in den Unterarm gebissen. Sein 71 Jahre alter Begleiter erlitt Verletzungen an beiden Händen. Zudem wurden die Jacken der beiden Männer beschädigt. Die Opfer meldeten den Vorfall der Polizei und erstatteten Strafanzeige.