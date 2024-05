Diebe ließen die Vorderräder zweier Lasten-E-Bikes in Köthen mitgehen. Die Fahrzeuge standen auf dem Schlosshof. Die Polizei sucht Zeugen.

Vorderräder entwendet - Lasten-E-Bikes in Köthen demoliert

Die Lasten-E-Bikes standen auf dem Schlosshof in Köthen.

Köthen/MZ. - Diebe hatten es erneut auf die Lastenräder des Betreibers „evhicle“ abgesehen. Laut Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld wurden die Vorderräder zweier Lasten-E-Bikes zwischen Samstag und Sonntag auf dem Schlosshof in Köthen demontiert und entwendet. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 200 Euro.

Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier in der Friedrich-Ebert-Straße 39 in Köthen telefonisch unter der Nummer 03496/4260 sowie per E-Mail unter [email protected] entgegen.