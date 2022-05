Neuer Akteur in der Bachstadt Von Fasanerie bis Innenstadt: Was hat die Satire-Partei „Die Partei“ in Köthen vor?

In der Lokalpolitik tummelt sich ein neuer Akteur: Seit vergangenem Herbst gibt es in Köthen einen Ortsverband der Satirepartei „Die Partei“. Was hat sie vor – und wie will sie es erreichen?