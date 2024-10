Osternienburg/MZ. - Voraussichtlich am Montagmittag soll die Vollsperrung der Bundesstraße 187 a zwischen Pißdorf und Osternienburg im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wieder aufgehoben werden. Das hat Peter Mennicke, Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, am Freitag angekündigt.

Die Straße musste Ende September gesperrt werden, weil bei einer turnusmäßigen Überprüfung an einem Durchlass massive Schäden entdeckt worden waren. Man sprach sogar von Gefahr für Leib und Leben aller Verkehrsteilnehmer. Die Vollsperrung hatte weite Umwege zur Folge und hatte vor allem den Hafen Aken vor Herausforderungen gestellt, weil über die 187a viele Schwertransporte abgewickelt wurden.

In der Zwischenzeit habe man durch den alten Durchlass eine Rohrleitung verlegt. Anschließend sei der Hohlraum zwischen der neuen Leitung und dem alten Gewölbe mit Beton verfüllt worden. Die Arbeiten seien am Donnerstag abgeschlossen worden. Nun müsse der Beton über das Wochenende aushärten, „bevor die Straße voraussichtlich am Montagmittag wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigeben werden kann“, so Mennicke.