Weil die Plätze in den Räten einiger Ortschaften des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bei der Kommunalwahl im Sommer nicht ausgeschöpft wurden, müssen die Bürger noch einmal ran.

Am 8. Dezember werden Mitglieder für Ortschaftsräte gewählt.

Köthen/MZ. - In Deutschland kommt man aus dem Wählen kaum noch heraus. Im Sommer 2024 fanden hierzulande die Kommunalwahlen statt. Und weil für einige Ortschaftsräte keine Kandidaten bereitstanden oder zu wenige gewählt wurden, geht es in diesem Jahr gleich noch einmal an die Wahlurne.