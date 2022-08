Vier- bis fünffache Steigerung? Köthen Energie kündigt neue Preise für Gas-Abschläge an

Köthen Energie wird am Freitag oder Sonnabend die neuen Tarife veröffentlichen. Abschläge können um das Vier- bis Fünffache steigen.

Köthen/MZ - Falk Hawig hat schon bessere Tage erlebt. In dieser Woche fühlt sich der Geschäftsführer des Energiedienstleisters Köthen Energie aber besonders mies. Denn nachdem zu Wochenbeginn die Höhe der Gasumlage bekannt gegeben worden ist, muss er noch in dieser Woche jene neuen Preise verkünden, die er ab Oktober dieses Jahres von seinen Kunden in dieser Region fordern wird. Fest steht: Sie werden nicht ohne sein.