Absolventen der Hochschule Anhalt werden in Köthen feierlich verabschiedet – zum ersten Mal seit der Coronakrise macht der Fachbereich 7 das wieder in Präsenz. Für besonders gelungene Abschlussarbeiten werden Preise verliehen.

Verweis auf die Zukunft: Zum ersten Mal seit Corona werden wieder Absolventen feierlich in Präsenz verabschiedet

Hochschule Anhalt in Köthen

Aufstellung nehmen fürs Foto: Einige der Absolventen bei ihrer offiziellen Verabschiedung am Samstag. Es war die erste in Präsenz seit 2019.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Da war ja was. Einige Zeit nach der feierlichen Verabschiedung der Absolventen 2019 in der Martinskirche „kam ein kleines Virus in dieses Land“, sagt Professor Jens Hartmann mit ein wenig Galgenhumor. Ukrainekrieg und Inflation, vor allem aber die Coronapandemie und ihre Auswirkungen beherrschten die kommenden Jahre.