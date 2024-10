Hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag, 30. September, in Köthen gekommen ist.

Verkehrsunfall am Neustädter Platz in Köthen: 81-jährige Nissan-Fahrerin kollidiert mit einem Kia

Die 81 Jahre alte Fahrerin eines Nissan wollte gegen 13.30 Uhr von der Lindenstraße nach rechts in den Neustädter Platz abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Kia einer 66-Jährigen, die vom Neustädter Platz aus nach rechts in Richtung Friedrichstraße abbiegen wollte, im Einmündungsbereich jedoch verkehrsbedingt warten musste.

Am Kia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme am Nissan beläuft sich auf annähernd 3.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.