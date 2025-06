Verhandlung am Amtsgericht in Köthen: Rentner fällt auf Kryptokriminelle herein und bringt Ehepaar um 22.000 Euro

Köthen/MZ. - „Sie glauben wohl auch an den Weihnachtsmann“, entgegnet die Richterin Susanne Vogelsang dem Angeklagten. Am Mittwoch hat das Amtsgericht Köthen das Strafverfahren wegen Geldwäsche gegen Bernd L. (Name von der Redaktion geändert) eröffnet. Geldwäsche liegt vor, wenn der wahre illegale Ursprung von Geld verschleiert wird. Es soll in einen rechtmäßigen Wirtschaftskreislauf eingeführt werden.