Köthen/MZ. - Wegen eines offensichtlich manipulierten Kennzeichens ist es am Reformationstag, 31. Oktober, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu einer Verfolgungsjagd gekommen.

Einer Streifenwagenbesatzung war der Opel am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der B 183 bei Gnetsch aufgefallen. Das Auto kam aus Richtung Köthen und war in Richtung Bitterfeld-Wolfen unterwegs.

Trotz eines Anhaltsignals und eingeschalteten Blaulichts am Funkwagens reagierte der Fahrer des Opel zunächst nicht. Erst in der Gnetscher Straße in Weißandt-Gölzau stoppte der Mann sein Auto.

Bei der nun folgenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war der Opel nicht für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Die angebrachten Kennzeichen waren ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und zum Teil verfälscht worden.

Dem 20-Jährigen wurde die weitere Fahrt untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.