Wittenberg/Dessau/MZ. - In der Lutherstadt Wittenberg ist der Deutsche Landschaftspflegepreis 2024 an ein Projekt verliehen worden, an dem die Hochschule Anhalt maßgeblich beteiligt ist. In der Kategorie „Innovative Projekte“ wurde das Projekt „Ziegen auf Extremstandorten“ ausgezeichnet, das sich durch seinen besonderen Beitrag zur Erhaltung der einzigartigen Flusslandschaften an der Saale auszeichnet. Das Projekt wurde durch den Landschaftspflegeverein Saaletal durchgeführt.

Seit dem Jahr 2007 sorgt der Verein dafür, dass über 100 Ziegen jährlich die steilen Hänge der Saale beweiden. Die Tiere haben durch ihren Tritt und den selektiven Verbiss zur Entstehung eines kleinräumigen Mosaiks an Strukturen beigetragen, das zahlreichen spezialisierten und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten wie dem Frühlings-Adonisröschen zugutekommt.

„Durch die natürliche Pflegemethode werden besondere Lebensräume wie Felsfluren und Trockenrasen erhalten, die ohne Beweidung verbuschen und verschwinden würden“, erklärt Sandra Mann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule Anhalt und im Landschaftspflegeverein Saaletal aktiv. Mann war gemeinsam mit weiteren Mitarbeitenden, Studierenden und Akteuren der Region eine treibende Kraft hinter der Initiierung und erfolgreichen Umsetzung des Projekts. Des Weiteren koordiniert sie die Schnittstelle zwischen der Hochschule und dem Verein. „Die Hochschule Anhalt hat Erfolgskontrollen durchgeführt. Durch die Einbindung von Studierenden in Projekte und Qualifizierungsarbeiten war das für unsere Studenten ein echter Mehrwert.“ Diese konnten wertvolle Praxiserfahrungen sammeln.

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege hatte den Landschaftspflegepreis für herausragende Projekte sowie außerordentliches Engagement von Personen, Organisationen und Unternehmen aus. Der Preis in der Kategorie „Innovative Projekte“, der seit 2005 jährlich verliehen wird, würdigt herausragende Leistungen zur Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaften.