Vandalismus in Köthen - Unbekante entleeren erneut Feuerlöscher am Hubertusteich

Umweltverschmutzer haben ihr Unwesen erneut am Hubertus in Köthen getrieben. Die Polizei ermittelt.

Köthen/MZ - Umweltverschmutzer haben ihr Unwesen erneut am Hubertus in Köthen getrieben. Sie entleerten Feuerlöscher auf dem zugefrorenen Teich sowie an dessen Uferbereich. Am Samstagmorgen wurde die Verschmutzung bemerkt.

Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf 130 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Im Oktober hatten Vandalen mehrere Feuerlöscher am Buschteich entleert.