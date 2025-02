In der Lelitzer Straße in Köthen waren Vandalen unterwegs.

Köthen/MZ. - In Köthen waren wieder einmal Vandalen unterwegs. Mangels sinnvoller anderer Beschäftigungen beschädigten bislang unbekannte Täter in der Nacht vom Sonnabend, 1. Februar, zum Sonntag, 2. Februar, in der Lelitzer Straße in Köthen mehrere Werbeaufsteller und Hinweisschilder verschiedener Firmen beziehungsweise Institutionen. Auch ein Straßenschild der Lelitzer Straße, das an der Ecke zur Konrad-Adenauer-Allee angebracht war, wurde abgerissen und einige Meter weiter liegen gelassen.

Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld wird das nicht auf sich beruhen lassen und hat eine Fahndung eingeleitet. Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier AnhaltBitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Tel.: 03496/426-0 in Verbindung zu setzen. Es kann auch die E-Mail-Adresse [email protected] genutzt werden.