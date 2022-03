Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine: Viele Hilfsangebote gehen bei der Stadt Köthen ein

Köthen/MZ/sgr - Bei der Vermittlungsstelle „Ukraine-Hilfe“ der Stadt Köthen sind bereits mehrere Anfragen eingegangen. Darüber informierte Oberbürgermeister Bernd Hauschild auf MZ-Nachfrage. Am Montag hat die Stadt das Angebot gestartet.

Privatpersonen bieten Wohnraum an. Hinzu kommen Möbelspenden – verbunden mit der Frage, von wem diese abgeholt werden können. „Hier haben wir logistisch im Moment ein Problem“, sagt der Oberbürgermeister. Er hat sich an verschiedene Stellen gewendet mit der Bitte, weiterzuhelfen, und hofft zudem auf die Unterstützung der Bürger.

Angefragt hat außerdem ein Unternehmen, das Arbeitsplätze für ukrainische Flüchtlinge bereitstellen möchte. Es wurde an die Agentur für Arbeit weitergeleitet. Auch bei anderen Themen, etwa der Unterbringung unbegleiteter Kinder und Jugendlicher, verweist die Stadt an die zuständigen Behörden, in diesem Fall an das Jugendamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.

Mit ihrer Vermittlungsstelle will die Stadt den Landkreis dabei entlasten, die vielen aufkommenden Fragen zu beantworten und Hilfsangebote zu vermitteln. Vier Leute arbeiten die Anfragen ab, die per E-Mail oder telefonisch eingehen. Nachgefragt wurde auch nach einer Möglichkeit, ukrainische Kinder wenigstens für ein paar Stunden zu unterrichten. Hauschild ist zuversichtlich, dass sich auch hierfür eine Lösung findet. Ein „Welcome Center“ in der Innenstadt soll zu einem Anlaufpunkt für Menschen werden, die Hilfe benötigen, und für Menschen, die helfen wollen. Bernd Hauschild hofft, dass es noch in dieser Woche eröffnen kann. Die Stadt hat außerdem eine Übersicht erarbeitet mit wichtigen Anlaufstellen und entsprechenden Telefonnummern.

Die Vermittlungsstelle „Ukraine-Hilfe“ der Stadt Köthen ist per E-Mail unter ukraine@koethen-stadt.de sowie telefonisch unter 03496/425425 erreichbar. Die telefonische Beratung wird zu folgenden Zeiten angeboten: immer montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 9 bis 18 Uhr.