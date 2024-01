Am Ludwigsgymnasium in Köthen soll ein grünes Klassenzimmer entstehen. Warum zwei Schülerinnen dieses Projekt besonders wichtig ist.

Köthen/MZ. - In diesem Jahr wollen die Schülerinnen und Schüler des Ludwigsgymnasiums in Köthen ihr grünes Klassenzimmer endlich nutzen. Ihren Platz für Unterrichtsstunden unter freiem Himmel. „Man muss nicht immer drinnen in einem Klassenraum sitzen“, findet die 15-jährige Frieda Lange. „Man kann Wissen auch draußen rüberbringen. An der frischen Luft.“