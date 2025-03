Karneval in und um Köthen Unter besonderen Vorzeichen: So verliefen die Karnevalsumzüge durch Gröbzig und Weißandt-Gölzau

Trotz Warnungen vor Terrorgefahr: Die Narren in und rund um Köthen feiern. Ob bei ihren Umzügen oder den Prunksitzungen. Der Höhepunkt folgt am Montag in Köthen.