Unfall in Aken - 81-Jähriger kommt von der Straße ab und kracht gegen einen Telefonmast

Aken/MZ. - In Aken hat es am Montag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 13 Uhr war ein 81-Jähriger mit seinem Toyota auf der B 18 a aus Richtung Osternienburg in Richtung Aken unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Aken kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Telefonmast.

Sowohl am Pfeiler, als auch am Toyota entstand Sachschaden. Die Gesamtsumme wurde mit etwa 4.000 Euro angegeben. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde niemand.