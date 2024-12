Was dort angeboten wurde und wo Ende Februar, zum dritten Jahrestag des Kriegsbeginns, weitere Veranstaltungen geplant sind.

Den Eingang zum Wolfgangstift in Köthen haben die Organisatoren weihnachtlich geschmückt.

Köthen/MZ. - 70 Liter Borschtsch stehen gut gekühlt in der Dezemberluft auf dem Balkon des Wolfgangstifts und warten darauf, genossen zu werden. Dazu kommen 2.000 handgefertigte Teigtaschen und tausende süße Teilchen verschiedener Art. Etwa 100 Leute, erzählt Svitlana Tymofeieva, haben mitgeholfen, am zweiten Advent mit Unterstützung der Jakobsgemeinde einen ukrainischen Weihnachtsmarkt in Köthen auf die Beine zu stellen.