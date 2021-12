Überholmanöver in Reinsdorf missglückt - 57-Jährige muss ins Krankenhaus

Reinsdorf/MZ - Eine 57-jährige Autofahrerin ist bei einem missglückten Überholmanöver in Reinsdorf am Montag schwer verletzt worden.

Die Ford-Fahrerin war gegen 14.10 Uhr auf der Kappstraße von Reinsdorf in Richtung Piethen unterwegs, als sie nach links in Richtung Rohndorf abbiegen wollte. Das zeigte sie laut Polizei auch rechtzeitig mit einem Blinken an. Doch der darauffolgende 69-jährige Toyota-Fahrer bemerkte das zu spät und wollte den Ford der 57-Jährigen links überholen.

Es kam zur Kollision in deren Folge die Ford-Fahrerin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren anschließend so stark beschädigt, dass sie geborgen werden mussten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro.