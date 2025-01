Unter dem Titel „Turnen durch den Zauberwald“ zeigten die Kinder von der Turngruppe der SG Drosa eine beeindruckende Show in der voll besetzten Turnhalle in Wulfen. Worauf sich die kleinen Stars 2025 freuen.

Wulfen/MZ. - Das Licht verlischt und die sonst eher unspektakulär eingerichtete Sporthalle verwandelt sich in einen fantasie- und geheimnisvollen Zauberwald. Eine magische Stimme, untermalt von wohlklingender Musik, erzählt vom Staunen der Kinder. Und schon wirbelt eine bunte Kinderschar in die mystische Halle hinein und eröffnet die Show mit einem Tanz um den Zauberbaum. Die Besucher in der voll besetzten Turnhalle schauen voller Spannung auf das, was kommen mag.