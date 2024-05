Bekannt als Lady Maxime Travestiekünstler Max Engelmann aus Köthen schlüpft für Konzert in völlig neue Rolle

Bei seinen Konzertabenden „Abgeschminkt – Der Mann hinter Lady Maxime“ am 30. und 31. August in der Marienkirche in Dessau steht der Künstler Max Engelmann das erste Mal als er selbst auf der Bühne.