Toiletten in der Ritterstraße in Köthen verschmutzt: Security erwischt Gruppe mit Jugendlichen

Köthen/MZ. - Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht zur von der Stadt betriebenen Toilette in der Ritterstraße. Die schlechte lautet: „Die öffentliche Toilette muss bis voraussichtlich 2. Oktober zum wiederholten Male wegen Vandalismus-Schäden gesperrt werden“, teilte die Stadt am Montag auf ihrer Seite „Stadtportal Köthen-Anhalt“ bei Facebook mit.

Die gute Nachricht steht damit in Zusammenhang: „Am vergangenen Freitagabend wurde durch den Sicherheitsdienst eine Gruppe Jugendlicher aufgegriffen, die in den Räumlichkeiten rauchte, Bier trank und die Einrichtung unter anderem mit Essensresten verdreckte. Die Personalien der Jugendlichen wurden durch die herbeigerufene Polizei aufgenommen. Die Stadt behält sich rechtliche Schritte vor.“ Wegen der Reinigung müssten die Räume „zumindest heute und morgen (also Montag und Dienstag) geschlossen bleiben.

„Die Situation der Toilette Ritterstraße ist anhaltend schlecht. Zwar hat der Vandalismus geringfügig abgenommen, dafür steigt die mutwillige Verschmutzung“, hatte Carl Göpke, Leiter der Gebäudeverwaltung, vor wenigen Tagen mitgeteilt. Ob die Stadt die Jugendlichen anzeigen wird, blieb offen. Ein Nutzer hat bei Facebook vorgeschlagen: „Warum lässt man die Schmutzfinken nicht gleich selber sauber machen?“