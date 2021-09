Theaterbus fährt aus dem Altkreis Köthen wieder nach Dessau

Gröbzig/Dessau/MZ - Das Anhaltische Theater hat in diesen Tagen seine neue Spielzeit begonnen! So werden auch wieder die beliebten Theaterbusse zum Theater nach Dessau fahren. Für die Tour 5/8 (Gröbzig, Werdershausen, Rohndorf, Edderitz, Köthen, Osternienburg) stehen bereits die Aufführungstermine der Saison fest:

Giuseppe Verdis Rigoletto eröffnet am 2. Oktober den Reigen der Theaterfahrten und die märchenhafte Oper Iolanta von Tschaikowski steht am 13. November auf dem Spielplan. Das weihnachtliche Konzert folgt am 11. Dezember.

John Kanders Musical „Cabaret“ wird nun am 23. Januar zur Aufführung gelangen. Die Oper „Die Macht des Schicksals“ von Giuseppe Verdi steht am 6. März auf dem Plan. Am 9. April gestalten das Ballettensemble und die Anhaltische Philharmonie eine Tanzgala und 7. Mai steht „Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss an.

Rossinis Komische Oper „Der Barbier von Sevilla“ wird am 4. Juni für einen Theaterspaß sorgen. Am 25. Juni geht es wieder hinaus in die Natur: Vor der beeindruckenden Kulisse des Mausoleums im Dessauer Tierpark wird es „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehár geben.

Die Abfahrtsstellen und Abfahrtszeiten der Theaterbusse erfahren Sie beim Besucherring am Anhaltischen Theater unter der Rufnummer 0340/2511222. Karten für die Theaterbusfahrten sind auch im Vetter Reisebüro in Köthen erhältlich!