Kurz vor der Schließung Tätliche Auseinandersetzung in Spielhalle in Köthen - Gast würgt 36-jährigen Mitarbeiter

In der Nacht zum Donnerstag ist es in einer Spielhalle in der Wallstraße in Köthen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.