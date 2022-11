Streit um Sitzungsort - Warum der Stadtrat in Köthen weniger als 30 Minuten getagt hat

Hartmut Stahl rügte falschen Ort in der Einladung zum Köthener Stadtrat und blieb kompromisslos. Anlass des Streits sind zwei Resolutionen der AfD und der Linken.

Köthen/MZ - Die Sitzung des Stadtrates in Köthen am Dienstagabend war nach weniger als 30 Minuten beendet. „Ich erkläre die Sitzung für geschlossen, wir sehen uns an einem anderen Abend“, sagte der amtierende Ratsvorsitzende Eike Rosenkranz (SPD/BI-WLS) kurz vor 19 Uhr.