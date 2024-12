Störungen in Köthener Badewelt und in der Stadtverwaltung: Kassen und Telefonanlage ausgefallen

Köthen/MZ. - Notfall in der Köthener Badewelt: Aufgrund einer IT-Störung und eines damit verbundenen Kassenausfalls muss die Köthener Badewelt am Montag geschlossen bleiben und wird voraussichtlich auch am Donnerstag, 2. Januar, nicht öffnen können. Es soll umgehend informiert werden, sobald die Störung behoben ist.

Wegen einer Störung ist zudem die Telefonanlage der Stadtverwaltung Köthen ausgefallen. Es werde mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet, so die Stadtverwaltung. In der Zwischenzeit werden die Bürger gebeten, dringende Anliegen per E-Mail an die jeweiligen Fachabteilungen zu richten oder die allgemeine Mailadresse [email protected] zu nutzen.