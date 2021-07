Stadtwerke Dessau eröffnen eigenes Kundenbüro in Aken

Aken/MZ - Die Stadtwerke Dessau sind jetzt auch in Aken mit einem eigenen Kundenbüro präsent: Nach eigenen Angeben kann man sich am Markt 1 nun über alle Leistungen, vom Strom bis zum Internetanschluss, beraten lassen.

„Servicequalität zeigt sich an Fachkompetenz, aber auch der Erreichbarkeit für Beratung und Information, und das geht am besten persönlich“, sagt Stadtwerke-Geschäftsbereichsleiter Frank Braunschweig. Schon länger betreibt die Stadtwerke-Tochtergesellschaft Datel das öffentliche W-Lan-Netz auf dem Akener Markt. Nun bietet man auch vor Ort An- und Ummeldungen, Beratung so wie Hilfe bei Fragen zu Rechnungen und Zahlungsmodalitäten an.

Das Stadtwerke-Kundenbüro am Markt 1 ist mittwochs von 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.