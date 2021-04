Stadtrat gibt sich Grundlage zur Entwicklung von Gewerbeflächen in Köthen

Köthen - Auch in Köthen verschließen sich die Stadträte nicht der stetigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Sie haben daher nicht nur ihre Vorschläge im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes eingebracht, sondern auch im März 2018 beschlossen, ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept zu erarbeiten, das ihnen künftig als Handlungsgrundlage für viele weitergehende Entscheidungen dienen soll.

Das Papier, welches Dezernentin Ina Rauer gemeinsam mit dem ehemaligen Leiter Stadtentwicklung Frank Amey und der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH erarbeitet hat, lag jetzt dem Hauptausschuss des Stadtrates vor.

Auf gut 70 Seiten werden die Ausgangssituation, Zielstellungen und methodisches Vorgehen beleuchtet, eine räumliche und planerische Einordnung vorgenommen, die vorhandenen Rahmenbedingungen analysiert und bewertet. Die Wirtschafts- und Beschäftigtensituation spielt ebenso eine Rolle wie der Bestand und die Potenziale der Gewerbeflächen. Nicht zuletzt geht es auch um gesellschaftliche und Technologietrends, die die Entwicklung beeinflussen.

„Es ist ein Papier, in das viel Arbeit investiert wurde, das viele interessante Fakten enthält und in dem eine ganze Menge interessanter Ansätze“

Das Papier ist aufgrund der langen Bearbeitungszeit nicht in allen Zahlen und Formulierungen mehr auf dem aktuellsten Stand, doch da es sich um ein Konzept handelt, „das ständig weiterentwickelt und fortgeschrieben werden muss“, wie Oberbürgermeister Bernd Hauschild (parteilos) sagte, dürfte die Aktualisierung kein Problem sein.

Die Fraktion SPD/BI WLS hatte auf dieses Manko aufmerksam gemacht, dem Konzept aber am Ende wie alle anderen Fraktionen dennoch zugestimmt. Auch, weil Dezernentin Ina Rauer noch einmal bekräftigt hatte: „Es handelt sich um ein Konzept, das dem Stadtrat in den nächsten Jahren als Handlungsrichtlinie dienen soll und keine spezielle Außenwirkung hat.“

„Es ist ein Papier, in das viel Arbeit investiert wurde, das viele interessante Fakten enthält und in dem eine ganze Menge interessanter Ansätze für die künftige Diskussion über die Entwicklung der Stadt und vor allem Hinweise zu Handlungsansätzen stehen“, erklärte OB Hauschild gegenüber der MZ. Neben dem fast 100 Hektar großen Vorzeigegebiet im Süden der Stadt an der B 6n sind eine ganze Reihe weiterer Gewerbegebiete ausgewiesen, für die es rechtskräftige Bebauungspläne gibt.

Zahlreiche Bebauungspläne an mehreren Orten in der Stadt

So beispielsweise für die Gelände in Köthen Ost „Östlich Damaschkeweg“ und „Alte Straße“, für das „Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet Köthen West“ oder die Flächen „Beiderseits der Merziener Straße“. Auch das Gelände des ehemaligen Förderanlagen und Kranbaus, die Augustenstraße, die Porster Mühle, „An der Industriestraße“ und die „Erweiterung Betonwerk mit Überplanung von Teilflächen des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz“ werden dort aufgeführt. Nicht zu vergessen die Flächen auf dem ehemaligen Militärflugplatz.

Derartigen Konzepten gehen in der Regel Analysen der demografischen Entwicklung der jeweiligen Kommune voran, um auszuloten, ob sich die angedachten Projekte überhaupt lohnen. Und danach hatte Köthen zum 31. Dezember 2019 genau 25.641 Einwohner (siehe auch Aufstellung im Kasten). Das ist eine Zahl des Statistischen Landesamtes aus dem Jahr 2020, die in der Fortschreibung des Papiers dann aktualisiert werden muss.

Köthen steht ein weiterer Einwohnerrückgang bevor

Die Spezialisten der KEM stellten eine negative natürliche Einwohnerentwicklung mit deutlich mehr Sterbefällen als Geburten fest. Bis 2030 prognostizieren die Experten einen Rückgang auf rund 23.000 Einwohner. Das entspricht 11,3 Prozent. Damit liegt Köthen im Vergleich zu Städten wie Bitterfeld-Wolfen (-8,5), dem Land Sachsen-Anhalt (-9,9), Dessau-Roßlau (-12,8) oder Zerbst (-13,7) im mittleren Bereich.

Im Gegensatz zur Einwohnerentwicklung war die Wanderungsbilanz in den Jahren 2013 bis 2017 - auch in diesem Punkt besteht mit Sicherheit Aktualisierungsbedarf - mit 190 mehr Zuzügen als Abgängen recht positiv.

Was passiert 2021 an B6n bei Köthen?

Die demografische Entwicklung ist mit Sicherheit nur ein interessanter Punkt, der künftig bei der Entwicklung von Gewerbeflächen in Köthen eine Rolle spielt. Noch viel wichtiger für die Umsetzung ist beispielsweise ein zeitnaher Anschluss der Bundesstraße 6n an die Autobahn 9. Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) hat erst am vergangenen Mittwoch in der Mitteldeutschen Zeitung weitere Investitionen auch in diesem Jahr in die Fertigstellung der wichtigen Verbindung zugesagt. Details nannte er nicht.

Eine konkretere Antwort zu den laufenden Arbeiten zwischen Thurland und dem derzeitigen Ende der Straße im Süden von Köthen durch das Ministerium ist angefragt, steht aber noch aus. (mz/Karl Ebert)