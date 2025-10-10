Wie groß werden neue Gebiete für Windräder im Südlichen Anhalt? Warum die Stadt keine offizielle Stellungnahme dazu abgeben wird – und sich doch andere zu Wort melden wollen.

Stadt Südliches Anhalt sagt „Nein“ zu Windplan – und jetzt?

Besonders Gröbziger fürchten, bald von Windrädern umzingelt zu sein.

Südliches Anhalt/MZ. - Es war knapp. Am Ende stimmten im Stadtrat Südliches Anhalt elf Anwesende mit Ja, 14 mit Nein. Enthaltungen gab es keine, und tatsächlich dürfte das Thema Windräder zwischen Quellendorf und Gröbzig keinen kalt lassen.