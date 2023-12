Wettbewerb für ländliche Kommunen in Sachsen-Anhalt Stadt Südliches Anhalt gewinnt Preis für Energieprojekt

30.000 Euro Preisgeld gehen an die Stadt Südliches Anhalt. Sie gewinnt bei einem Klimaschutzwettbewerb den ersten Preis in der Kategorie „Bürgerenergieprojekt“. Wofür es die Auszeichnung gab und was mit dem Geld geschehen soll.