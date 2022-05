„Stadion sackt in sich zusammen“: Endet Berg-und-Tal-Lauf für Köthener Stadion Rüsternbreite endlich?

Freizeitsportler laufen im Stadion an der Rüsternbreite. Dabei müssen sie mehrere abgesackte und mit Rissen durchzogene Abschnitte passieren.

Köthen/MZ - Der Freizeitsportverein Köthen (FSV) hat am Mittwochabend seinen 3. Regio-Cup-Lauf veranstaltet. Im Stadion an der Rüsternbreite traten ab 18 Uhr die Bambinis und die Kinder sowie Frauen und Männer an. Die Bambinis liefen 400 Meter, die Kinder 1.000 Meter, Frauen und Jugendliche 5.000 Meter, die Männer 10.000 Meter.