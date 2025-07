Nachdem der elektronische Alarm ertönt war, traten die Kinder und Jugendlichen in einer Reihe an.

Porst/Köthen/MZ. - Laut ertönt ein Alarm – es ist Zeit zum Antreten. Die Kinder und Jugendlichen strömen aus allen Ecken und treten in einer Linie an. Das vierte Jahr in Folge findet das Jugendlager der Ortsfeuerwehren in Porst statt. Beteiligt sind die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Köthen, sowie ihrer Ortsteile Wülknitz, Arensdorf und Dohndorf. Insgesamt 44 Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren und 17 Erwachsene als Betreuer erwecken das Feuerwehrlager zum Leben. Das Wochenende ist nicht nur spaßig, sondern auch lehrreich.