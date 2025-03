Gute Nachricht Sperrvermerk aufgehoben - Heinz-Fricke-Sporthalle in Köthen erhält Geld für Duschen und Umkleide

In der Heinz-Fricke-Sporthalle An der Rüsternbreite sind Reparaturen in Dusch- und Umkleideräumen im Gang. Diese können zu Ende gebracht werden.