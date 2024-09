Traditionelle Aktion von Adra in Köthen ist auch im Jahr 2024 wieder angelaufen. Die Abgabe von Weihnachtspaketen ist bis November möglich.

Spendenaktion in Köthen gestartet: Kinder füllen Weihnachtspakete für Kinder in Serbien

Köthen/MZ. - Ab sofort ist es wieder soweit. Dann können die Pakete mit der grünen Aufschrift im Reformhaus Köthen (Schalaunische Straße 21), im Adra-Shop Köthen (Luisenstraße 3), bei Naturalis Köthen (Wallstraße 73) und in der Freikirche (Friedrichstraße 34) zum Einpacken abgeholt, verpackt und wieder an den gleichen Stellen abgegeben werden, damit sie bis Weihnachten auch die richtigen Empfänger in Serbien erreichen.

Bundesweit beteiligten sich im letzten Jahr 300 Aktionsgruppen an der Sammlung. Insgesamt wurden 25.546 Pakete gesammelt. Mit neun Lastern machten sie sich zwischen dem 1. und 10. Dezember auf den Weg in die insgesamt sieben Projektländer Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Serbien, Bulgarien, Kosovo und Montenegro. Die Päckchen aus Sachsen-Anhalt nach Bulgarien, Albanien und Nordmazedonien.

Damit alles ein wenig geordnet zugeht, gibt Adra einige Tipps, welche Dinge für Kinder bestimmter Altersgruppen eingepackt und verschickt werden sollten. Unterteilt wird dabei in die Altersgruppen 3 bis 6 Jahre, 7 bis 10 Jahre und 11 bis 14 Jahre. Kuscheltiere und Spielzeuge gehen bei allen, Bastel- und Malutensilien auch. Während sich bei den Kleinen Buntstifte empfehlen, dürfen an die Größeren durchaus auch Federmappen im Paket stecken. Mützen, Schals, Handschuhe und Socken können in den anstehenden kalten Wintertagen auch alle gebrauchen.

Bei Süßigkeiten sollten die Haltbarkeitsdaten beachtet werden. Zahnbürste, Zahnpasta, Seife oder Duschgel müssen in einer extra Tüte ins Päckchen. Nicht in die Pakete gehören Bettwäsche, Schuhe, Kriegsspielzeug, elektronische oder batteriebetriebene Geräte, Bücher, CDs, Videokassetten, Dinge, die sich mit Zauberei beschäftigen, Lebensmittel in Gläsern, Flaschen, Selbstgebackenes, Spraydosen, Porzellan, Glas, Flaschen und auch kein Geld. Letzteres kann im Rahmen der Aktion offiziell über Adra gespendet werden.

Die Pakete können nach dem Packen bei den eingangs genannten vier Einrichtungen wieder abgegeben werden. Zusätzlich ist eine Gebühr von acht Euro für Projektkosten, Verteilung und Kinderprojekte zu zahlen. Abgabeschluss für die Päckchen ist Mitte 20. November.

Weitere Informationen unter www.kinder-helfen-kindern.org oder [email protected]