Wenn es in Körnitz mehr Besucher als Einwohner gibt, wird es wieder Zeit für die Beringung des Schleiereulen-Nachwuchses. In diesem Jahr warteten gleich fünf kleine Flauschbälle. Welche Namen sie künftig tragen. Welche Erkenntnisse man sich erhofft.

Spektakel am Eulenturm in Körnitz: Fünf kleine Flauschbälle erhalten Namen und Ringe

Körnitz/MZ. - Es wird eng am Eulenturm. Es dürften mehr Besucher ins Dorf gekommen sein, als Körnitz Einwohner hat, stellt Gitta Linde hocherfreut am Freitagabend fest. Der Anlass: Die jungen Schleiereulen, die in diesem Frühjahr im Turm geschlüpft sind, sollen beringt und getauft werden.