Bürgermeisterwahl in Köthen 2023 Sonntag ist in Köthen Tag der Entscheidung - Das müssen die Wähler vorab wissen

Nach acht Jahren wird in Köthen wieder der Bürgermeister gewählt. Mit Christina Buchheim, Bernd Hauschild, Steffen Reisbach und Sascha Ziesemeier stehen vier Kandidaten zur Wahl. Wie am Sonntag die Wahl abläuft, was zu beachten ist.