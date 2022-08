Sommerfest in Tebbichau war ein Fest für die ganze Familie

Frank Wischnewski (r.) vom Heimatverein beobachtet beim Sommerfest in Trebbichau an der Fuhne einen Teilnehmer des Ringreitens.

Trebbichau /MZ - Hunderttausende Kinder in Deutschland bewegen sich zu wenig, seien unsportlich, berichten Medien seit Jahren. Ein Grund sei, dass Computer und Smartphones Rollschuhe und Hula-Hoop-Reifen abgelöst hätten. Ein Besuch am Sonnabend auf der Festwiese in Trebbichau an der Fuhne zeigt: Das ist nicht überall so.