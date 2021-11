So kommt man ab Montag an eine Impfung im Impfzentrum Köthen

Das Impfzentrum in Köthen öffnet wieder.

Köthen/MZ - Das Impfzentrum in Köthen öffnet am Montag wieder. Das Zentrum in der Wallstraße 1 hat von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Die Impfungen finden ohne Terminvergabe statt. Es gibt keine Priorisierung. Jeder Impfberechtigte ab zwölf Jahren kann sich impfen lassen.

Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten. Letztere sind sechs Monate nach erfolgter Zweitimpfung möglich. Hatten Bürger nur eine Einmalimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, ist eine Auffrischungsimpfung bereits nach vier Wochen möglich. Letztendlich entscheidet der Arzt über eine Impfung.