Smart-Fahrer in Köthen gestoppt - ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Köthen/MZ - Eine Polizeistreife hat in Köthen am Dienstag gegen 3 Uhr einen Pkw Smart gestoppt. Die Beamten unterzogen den 39-jährigen Fahrer Am Holländer Weg einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugnutzer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wies er drogentypische Auffälligkeiten auf.

Ein Schnelltest bestätigte die Vermutung der Beamten, er zeigte ein positives Ergebnis an. Bei der sich anschließenden Inaugenscheinnahme seiner Sachen fanden die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.